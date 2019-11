Politécnico da Guarda testa segurança dos futuros `routers` da MEO

Segundo um comunicado hoje enviado à agência Lusa, o trabalho do IPG vai ser prestado à Altice Labs (centro de inovação da Altice, instalado em Aveiro) durante seis meses.

De acordo com a fonte, o projeto denomina-se "Segurança em CPE: identificação e mitigação de vulnerabilidades que afetam a rede do fornecedor de serviço" e vai simular ataques à segurança dos equipamentos de nova geração que a MEO irá lançar, com vista à identificação de potenciais vulnerabilidades.

Os CPE são os equipamentos de comunicação instalados em casa dos clientes (`customer premisses equipment`), como os `routers`.

O IPG "irá propor correções e ajustes antes de estes serem instalados nas casas portuguesas e nos outros países onde a Altice opera", é referido.

A análise será feita no âmbito do "Contrato de Prestação de Serviços de I&D e de Transferência e Partilha de Conhecimento" que foi assinado entre o presidente do IPG, Joaquim Brigas, e o presidente do Conselho de Administração da Altice, Alexandre Fonseca.

Segundo a nota, o projeto tem como objetivo simular ataques (`pentesting`) aos futuros `routers` da MEO "com vista à identificação de possíveis vulnerabilidades que afetem o lado do fornecedor de serviço".

"O objetivo é que no final sejam feitas sugestões de correção/mitigação dos problemas eventualmente identificados", é referido.

O trabalho será iniciado pela análise do ecossistema, pelo mapeamento de rede e pela definição dos vetores de ataque a serem explorados, seguindo-se a identificação e a exploração de vulnerabilidades em serviços de rede expostos nas interfaces de rede externos e internos.

No IPG, o trabalho será coordenado pelo professor Pedro Pinto e contará com a colaboração dos elementos do Centro de Competências em Cibersegurança e de dois bolseiros com experiência na área.

"É um orgulho para o IPG continuar a merecer a confiança de um parceiro tão exigente como a Altice Labs, uma unidade de investigação e desenvolvimento com reputação europeia e que tem clientes em 40 países", afirma na nota o presidente do IPG, Joaquim Brigas.

O diretor-geral da Altice Labs, Alcino Lavrador, refere no comunicado que, "neste mundo cada vez mais digital, a cibersegurança tornou-se um aspeto crítico que urge prevenir".

Segundo o responsável, o Politécnico da Guarda "possui competências reconhecidas na área da segurança e esta parceria vem reforçar o pioneirismo e inovação dos produtos" desenvolvidos na Altice Labs.

As novas `fiber gateway` que o IPG irá testar já estão a ser comercializadas pela Altice em França, desde agosto, mas a multinacional pretende, no entanto, "fazer novos testes de segurança antes da entrada no mercado português", refere a nota.