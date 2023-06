Politécnico de Coimbra melhora eficiência energética com apoio de 8,5 ME

Os projetos, submetidos ao Fundo Ambiental do PRR, visam a melhoria da eficiência energética de 20 edifícios de várias unidades orgânicas e de escolas superiores que integram o IPC.

"Com a implementação destas medidas prevê-se uma redução de cerca de 65% do consumo de energia primária proveniente de fontes de energia não renovável e, consequentemente, a redução da fatura energética das instalações", sublinhou a vice-presidente do IPC, Ana Ferreira, em comunicado enviado à agência Lusa.

As intervenções visam aplicar isolamento térmico, substituir caixilharias, instalar iluminação LED inteligente, substituir sistemas de AVAC/AQS, equipamentos hídricos para soluções de elevado desempenho e, com principal destaque, instalar sistemas solares fotovoltaicos, térmicos e híbridos com vista à promoção do consumo de energias renováveis em regime de autoconsumo.

Segundo a responsável, ao mesmo tempo "é ainda possível a melhoria das condições das instalações ao nível energético, térmico, hídrico e da qualidade do ar interior, proporcionando melhores ambientes de trabalho e condições de habitabilidade no caso das residências, aos seus estudantes, pessoal docente e não docente".