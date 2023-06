Política do BCE é a correta mas podia ser mais gradual, diz presidente do Banco de Itália

"Espero que a inflação `core` [subjacente] reflita a redução do custo da energia", disse Ignazio Visco, no Festival Internacional de Economia, em Turim.

Citado pela agência noticiosa Ansa, o presidente do banco central de Itália, admitiu que a "política monetária é certamente a mais correta no momento", ainda que, disse, talvez pudesse ser tomada "de forma mais gradual".

"Este é o caminho certo para manter pressão sobre a procura e cumprir os objetivos de estabilização de preços", referiu, considerando, no entanto, que a política monetária deve ser acompanhada por uma política orçamental criteriosa e de responsabilidade dos parceiros sociais.

A inflação subjacente (que exclui os produtos energéticos e produtos alimentares não transformados) na zona do Euro terá registado em maio variação homóloga de 5,3%% (abaixo 5,6% registados em abril), de acordo com os dados divulgados pelo Eurostat. Apesarda tendência de decsida, o valor mantém-se ainda longe do objetivo de 2% do BCE.