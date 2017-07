"Políticas são mais importantes que saída de pessoas do Governo" diz CGTP

Lusa 10 Jul, 2017, 09:45 / atualizado em 10 Jul, 2017, 09:45 | Economia

"Mais do que a entrada ou saída de pessoas no Governo, para nós [CGTP], o que importa são as políticas que devem ser desenvolvidas. O que nós assistimos é que na área laboral nos últimos tempos tem havido uma estagnação e uma falta de capacidade, intervenção e vontade política do Governo em responder a um conjunto de reivindicações e propostas", disse à agência Lusa Arménio Carlos.

O secretário-geral da CGTP destacou a revogação da norma da caducidade para a contratação coletiva, uma maior celeridade da resolução do problema na precariedade na administração pública e o agendamento que ainda não foi feito desta discussão no setor privado pela via da concertação.

"Assim, relativamente às demissões, a CGTP não tem nada a acrescentar a não ser que vamos aguardar o desenrolar do processo e ver se as pessoas são implicadas ou não", disse.

Arménio Carlos disse ainda que a CGTP quer que o Governo tenha outra forma de estar na preparação do Orçamento do Estado de 2018.

"Até agora não vimos sinais de grande abertura por parte do Governo relativamente à problemática dos salários, do congelamento de carreiras e do reforço das verbas para os serviços públicos", disse.

Segundo Arménio Carlos, não basta dizer que se muda, é preciso provar que a mudança está a efetivar-se".

Os secretários de Estado da Internacionalização, dos Assuntos Fiscais e da Indústria anunciaram no domingo que pediram a sua exoneração de funções ao primeiro-ministro e solicitaram ao Ministério Público a sua constituição como arguidos no inquérito relativo às viagens para assistir a jogos do Euro2016.

O primeiro-ministro aceitou no domingo os pedidos de exoneração dos secretários de Estado da Internacionalização, Jorge Costa Oliveira, dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, e da Indústria, João Vasconcelos, "apesar de não ter sido deduzida pelo Ministério Público qualquer acusação".

A decisão foi justificada com a intenção de não prejudicar o Governo.