Polónia diz que manterá veto a produtos agrícolas após 15 de setembro

"Depois de 15 de setembro, não permitiremos importações de cereais da Ucrânia para a Polónia", declarou Robert Telus, numa intervenção na Feira Nacional de Agricultura em Czestochowa, no sul do país, noticiou a agência polaca PAP.

"Os interesses dos agricultores polacos são, para nós, mais importantes que qualquer regulamentação europeia sobre esta matéria", acrescentou.

O ministro advertiu de que a entrada na Polónia de cereais a preços mais baixos teria consequências negativas para o mercado polaco -- uma posição que tenciona defender em Córdova, onde, juntamente com os homólogos dos outros países fronteiriços com a Ucrânia, espera conseguir a extensão do veto até finais deste ano.

"Sabemos o que pode acontecer se os cereais entrarem na Polónia depois de 15 de setembro. Especialmente agora, que o preço dos cereais é baixo e os armazéns já estão cheios", prosseguiu Telus.

"É por isso que irei com esta mensagem a Espanha, para a reunião dos ministros da Agricultura", frisou.

O comissário europeu para a Agricultura, Janusz Wojciechowski, afirmou na passada quinta-feira que a Comissão Europeia está a equacionar a possibilidade de prolongar até dezembro a proibição temporária de importação de quatro produtos alimentares ucranianos pela Polónia, a Roménia, a Bulgária, a Hungria e a Eslováquia.

Esse veto está em vigor desde maio último, na sequência de queixas apresentadas por estes cinco Estados, que foram inundados por produtos agroalimentares ucranianos após o levantamento das taxas aduaneiras em resposta à guerra.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro de 2022 uma ofensiva militar na Ucrânia que causou, de acordo com dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e fez nos últimos 18 meses um elevado número de vítimas não só militares como também civis, impossíveis de contabilizar enquanto o conflito decorrer.

A invasão -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.