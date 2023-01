População corta estrada em construção entre Bissau e Safim por causa do pó

Elias João Pereira, porta-voz dos moradores da comunidade de Ponta Rocha disse à Lusa que há mais de um ano que estão a exigir, "sem sucesso" à empresa chinesa, dona da obra, que regue com água a autoestrada em construção.

"Nunca nos ouviram. Temos crianças aqui com muitos problemas de saúde devido ao pó", observou o jovem Elias Pereira, no meio de uma confusão que se formou no local onde colocaram, desde as primeiras horas de hoje, paus, pedregulhos, pneus e tambores de água vazios.

A barricada impedia a passagem aos veículos que saíssem de Bissau em direção ao norte, sul e leste da Guiné-Bissau e também não deixava entrar na capital guineense aos carros que viessem de Safim.

Uma fila de carros, na sua maioria transportes mistos de passageiros, de mais de um quilómetro, formava-se nos dois lados, perante uma enorme discussão entre os jovens da comunidade de Ponta Rocha e os motoristas impacientes.

"Eu vou para Farim, tenho aqui gente que vai para Tanaf, no Senegal", disse à Lusa, Lamine Baldé, motorista de uma `candonga` (transporte misto) apinhado de passageiros que não sabiam com quem protestar, se com o condutor ou com os jovens de Ponta Rocha.

Um passageiro da `candonga` de Lamine por pouco não entrou em vias de facto com um jovem, de tronco nu, que fazia parte do grupo dos que estavam a impedir a passagem de carros.

O jovem, que não se quis identificar, afirmou que a barricada "faz todo o sentido" e apontou para as casas na berma da estrada que disse estarem "tomadas de poeira".

No meio da altercação, um agente da Polícia de Ordem Pública (POP) que se encontrava numa outra `candonga`, que vinha de Bissau em direção à Safim, ainda tentou demover os jovens a levantaram a barricada, com o argumento de que estavam a prejudicar pessoas em viagem, foi literalmente empurrado para fora do local.

Após cerca de uma hora de troca de argumentos com os jovens manifestantes, vários motoristas decidiram simplesmente dar meia-volta e regressar a Bissau, no meio de muitos protestos de passageiros.

Duas horas depois do início do protesto dos populares da comunidade de Ponta Rocha, a Polícia de Intervenção Rápida (PIR) chegou ao local, vindo de Bissau, e levantou a barricada.

Com o financiamento integral da China, de cerca de 13,6 milhões de euros, o Governo guineense iniciou em janeiro de 2021 a construção da primeira autoestrada do país, ligando Bissau e Saifm numa distância de 8,2 quilómetros.