População de Almeida não desiste da Caixa

Várias dezenas de habitantes e autarcas desta vila do distrito da Guarda decidiram desmobilizar após terem dado mais um dia à administração da CGD para que repense a decisão de encerrar o balcão local.



Os manifestantes marcaram novo protesto para quinta feira mas desta vez em Vilar Formoso para onde foram transferidas as suas contas.



O vice-presidente da autarquia Alberto Morgado apelou ao protesto contra a discriminação.



Responsáveis do banco público garantem que a instituição vai continuar a servir os cidadãos do concelho de Almeida, através do balcão de Vilar Formoso e mostram-se disponíveis para encontrar a melhor forma de servir a população em articulação com as autarquias locais.



Num comunicado emitido esta noite os responsáveis da Caixa explicam que em aberto está a possibilidade de abrir um ponto de apoio a instalar na Junta ou na autarquia de Almeida mas sem indicar qual será a solução.