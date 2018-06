Porta giratória à alemã: ministro de topo contratado pela Siemens-Alstom

27 Jun, 2018, 19:29 | Economia

Sigmar Gabriel (à dir.), com o presidente da Siemens, Joe Kaeser (à esq.), num jantar em Fevereiro último | Ralph Orlowski, Reuters

O antigo líder do SPD tem de esperar até ao princípio de 2019, para concluir o período de nojo desde a sua saída do Governo. Segundo a agência noticiosa DPA, citada pelo diário Frankfurter Rundschau , Gabriel assumirá nessa altura o seu lugar no Conselho de Administração da Siemens-Alstom.





Gabriel explicou o significado desse compasso de espera afirmando que estava de acordo com a regra relativa ao período de nojo e que, de qualquer modo, a fusão entre a Siemens e a Alstom só no início do próximo ano dará origem à nova empresa e portanto "o Conselho de Administração só se reúne a partir de Março de 2019".





A componente alemã indicou seis pessoas para o Conselho de Administração e a componente francesa indicou outras tantas. O objectivo declarado da fusão é uma maior capacidade de competir com a concorrència da grande empresa chinesa CRRC, construtora de material ferroviário, na luta por encomendas das companhias de caminhos de ferro.





Segundo o tablóide „Bild“-Zeitung , foi a Comissão de Ética que recomendou o período de doze meses que é, em princípio, o aplicável em geral aos antigos ministros federais que deixam as suas funções.





A recomendação da Comissão constitiu, no entanto, a versão minimalista e mais benevolente norma legal. Esta admite a passagem para empresas privadas ao fim de doze meses, mas prescreve um período de dezoito meses em caso de ser verificada a existência de um conflito de interesses.

Gabriel saíra do Governo anterior e não voltou a ser proposto pelo SPD para nenhuma pasta do Governo actual. A sua relação com o partido considera-se problemática e a contratação pela Siemens-Alstom não irá torná-la mais fácil.