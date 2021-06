Porto Design Biennale desenvolve projeto destinado aos sem-abrigo

Conduzido pelo Assemble Studio e pelos El Warcha, o projeto tem, de acordo com a organização, o objetivo de "reconceptualizar a perceção comum acerca da condição de sem-abrigo, proporcionando ao mesmo tempo recursos comunitários crescentes para o futuro".

"Agora que avançamos rumo a um futuro de incerteza económica, com a ameaça crescente de despejos e privação de alojamento, é urgente reconsiderar a forma como desenvolvemos e organizamos o espaço para ir ao encontro das necessidades daqueles que são mais marginalizados nas nossas cidades. De que forma podemos contrariar a segregação e a disparidade crescentes? Como podemos aprender com as pessoas que vivem na rua?", são algumas das questões a abordar na iniciativa.

Trabalhando em colaboração com a `designer` Olivia Page (Reino Unido/Portugal), o projeto irá explorar materiais ecológicos, desenvolvendo um design que incorpore os resíduos industriais e de base biológica.

Segundo os responsáveis, o "Habitar 424" será construído durante a primeira parte do período da Porto Design Biennale, que começou na quarta-feira e encerra a 25 de julho.

A 10 de Julho, abre o espaço expositivo do "Habitar 424" e, nesse dia, a associação Saber Compreender e o atelier social e comunitário El Warcha Lisboa "propõem uma reflexão sobre a inclusão social da pessoa em situação de sem-abrigo", dando particular destaque à realidade vivida no Porto e em Lisboa.

No seguimento da conversa, é apresentado o livro editado por Fran Edgerley, Inês Marques e Olivia Page, curadoras do projeto, e exibido o documentário "Cristian", realizado por Luís Nuno Baldaque.

Para 17 julho, está agendado um debate entre o coletivo Assemble e a associação El Warcha Lisboa sobre como o design pode ser uma ferramenta de desenvolvimento comunitário e o seu papel no projeto "Habitar 424", seguido de uma apresentação da designer Olivia Page sobre as oportunidades materiais e ecológicas em resíduos industriais e de base biológica, mapeadas na zona do Porto.

O evento termina com um debate entre Olivia Page e o coletivo Assemble, sobre o futuro da materialidade.

Este projeto, visa reconceptualizar o entendimento comum acerca da condição de sem-abrigo, proporcionando ao mesmo tempo crescentes recursos comunitários para o futuro, e lançar as bases para a criação de "comunidades de mudança", segundo explicou, na apresentação da bienal, o curador geral, Alastair Fuad-Luke.

Ao longo dos 54 dias decorrerão 20 conversas `online` e 11 `workskops`, além das 49 atividades do certame.

As iniciativas, que envolvem nove curadores, estarão espalhadas por 25 espaços do Porto e de Matosinhos, acrescentou Alastair Fuad-Luke.

O objetivo desta edição de 2021, que o curador geral quer que envolva a participação dos cidadãos, visitantes, profissionais e amantes do design, é gerar alianças estratégicas e efetivas para a construção de comunidades de mudança.

"Através do design podemos redescobrir a nossa capacidade de espanto, renovar o nosso ambiente e construir novas alianças. Podemos reconstruir-nos, centrando-nos nas experiências e nas coisas --- `pharmaka` --- capazes de gerar uma maior sensação de bem-estar e que nos mostram como viver melhor, apesar de atravessarmos tempos de contágio e de crise", frisou.

Um dos eixos principais da bienal é a exposição "Museu da Matéria Viva", na Casa do Design, em Matosinhos, que pede a atenção de todos para os seres vivos, procurando encorajar os cidadãos e designers para a construção de novas práticas e relações para o futuro, explicou.

Outra das propostas é a mostra "Cuidado Radical: Arquiteturas de Amor e Reciprocidade", orientada por Ana Jarra e Alberto Altés, que vai reunir no Palacete dos Viscondes de Balsemão, no Porto, histórias de amor, reciprocidade e envolvimento que têm em comum uma ética do cuidado.

Em versão `online` irá decorrer a exposição "Linhas Invisíveis" que, com recurso a uma análise de dados do Porto, pretende cultivar novas ideias e soluções para combater a segregação, corrigir as linhas urbanas de falha e outros males sociais.

A Porto Design Biennale contemplará ainda dois espaços de debate, nomeadamente uma série de `podcasts` com pessoas e designers cujas vidas têm sido dedicadas a desenhar mundos, em "Perspetivas Periféricas: Conversas a`s Sextas", que propõe colóquios com a participação de académicos interdisciplinares, pensadores na~o acade´micos, designers, artistas visuais e performativos e cidadãos, para construir um espaço para gerar diferença.

Sendo o país convidado deste ano a França, artistas, designers e pensadores franceses e portugueses desenvolveram um trabalho criativo com base num conjunto de objetos recolhidos no Porto e em Matosinhos, cujo resultado final vai ser dado a conhecer na bienal sob diferentes formas, contou o curador Sam Baron.

Sob a designação "Autre", estes trabalhos vão ser apresentados ao público sob a forma de um programa de rádio, no qual as culturas portuguesas e francesas se encontram, assim como em exposições e instalações no Museu Soares do Reis, no Porto, e na área envolvente e numa iniciativa social em que o design se torna uma ferramenta que ajuda a alimentar e apoiar pessoas carenciadas, revelou.

A Porto Design Biennale é promovida pelos municípios do Porto e de Matosinhos e organizada pelo centro de investigação da Escola Superior de Arte e Design (ESAD).