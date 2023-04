Porto. "Programa Habitação colide com apoios às rendas"

O presidente da Câmara do Porto avisa que há cerca de 800 famílias que vão perder o apoio municipal para pagamento das rendas. Rui Moreira explica que o programa Mais habitação do governo colide com o apoio camarário e obriga à extinção da ajuda.