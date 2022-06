Porto terá de assumir competências do Governo "quer queira quer não"

"A Câmara Municipal do Porto assumiu `ex vi legis`, ou seja, por força da lei, as competências e os prazos já estão calendarizados, portanto, a Câmara Municipal do Porto quer queira, quer não, tirando a questão da saúde em que poderá recusar assinar o auto de transferência, em tudo o mais, na área de educação e nas outras, terá de assumir, por força da lei, essas mesmas competências a partir de determinada data", disse o advogado à Lusa.

Se a autarquia, liderada pelo independente Rui Moreira, não assumir essas competências, terá ou poderá, juntamente com os dirigentes que tomem essa decisão, ser responsabilizados por não cumprirem uma lei do país e atribuições e competências que, à face da lei, lhe são atribuídas.

"Não há qualquer margem de manobra ou liberdade que a Câmara Municipal do Porto possa ter", sublinhou.

No final de maio, a Assembleia Municipal do Porto aprovou a saída da autarquia da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), por proposta do executivo, por considerar que a autarquia foi mal representada pela associação nas negociações com o Governo relativamente às verbas da descentralização de competências na educação e na saúde.

Outros municípios, como Trofa (PSD-CDS/PP), Póvoa de Varzim (PSD), Vale de Cambra (CDS-PP), Pinhel (PSD) e Coimbra (coligação liderada pelo PSD) ameaçam abandonar ou discutir a saída da ANMP, invocando os mesmos motivos.

Paulo Veiga e Moura ressalvou que, na área da educação, está "tudo feito", logo a câmara vai ter que assumir as competências sob pena da própria estar a violar a lei deste país.

Já na saúde, o especialista em Direito Administrativo reforçou que a autarquia poderá não assinar o auto de transferência, mas depois se verá as consequências que poderá sofrer por recusar subscreve-lo.

A autarquia é livre de sair de uma associação que voluntariamente integrou, mas o facto de decidir sair agora não tem efeitos retroativos, ou seja, diz Paulo Veiga e Moura que "não destrói o que está para trás".

"Toda a legislação nas áreas da transferência foi aprovada por diplomas legais, foi negociada com a ANMP que, à ocasião, a Câmara do Porto integrava, portanto, não pode agora a Câmara do Porto, porque decide sair, querer vir encontrar uma invalidade no que foi feito lá trás", salientou.

"Nada fica comprometido, não há inconstitucionalidade e ilegalidade retroativa do diploma, só porque a câmara decidiu sair", reafirmou.

Na sua opinião, a "única entidade" que sai fragilizada deste processo é a Câmara Municipal do Porto, porque perderá "garantidamente" o seu peso negocial e a capacidade de influenciar o Governo de António Costa.

"Apesar de ser a segunda maior cidade do país, individualmente e isoladamente, o Porto não terá representatividade para negociar ou conseguir impor ao governo o que quer que seja como tem uma associação de municípios", vincou.

Rui Moreira pediu a Marcelo Rebelo de Sousa o veto do Orçamento de Estado para 2022, para que o documento volte a ser avaliado pelo parlamento e para que sejam revistas as verbas atribuídas à descentralização, mas o Presidente considerou que isso teria "um custo enorme" para o país.

A descentralização de competências do Estado Central para os 278 municípios do continente tem sido um objetivo do Governo, embora a conclusão do processo se tenha arrastado por causa da dificuldade em chegar a acordo quanto às verbas a transferir do Estado central para as estas autarquias, que as consideram insuficientes.