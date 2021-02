Portugal 2020 permite quase 2.517 ME de investimento no mar entre 2015 e 2019

"O setor viu aprovados 5.239 projetos e ações, representando um investimento de 2.516,8 milhões de euros, dos quais 1.249,5 milhões correspondem a financiamento comunitário", segundo o relatório de monitorização do Investimento Territorial Integrado (ITI) Mar, referente ao período entre 2015 e 2019.

Os Açores são a região que recebeu a maior percentagem de financiamento comunitário na área do mar (20,7%) e onde se verificou o maior número de ações e projetos aprovados (46,2% do total do país).

Investigação, desenvolvimento e inovação foi o setor que mais usufruiu dos fundos comunitários, representando 19,5% ou 243,9 milhões de euros do investimento total no mar, seguido pelo turismo costeiro -- alojamento (16,9%) e pesca, aquicultura e transformação (16,2%).

Segundo o ITI Mar, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) foi o que mais contribuiu para o financiamento de projetos e ações nesta área, com 1.239,6 milhões de euros de investimento, mais de 49% do total do investimento no mar.

Segue-se o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) com 20% e o Fundo Social Europeu (FSE) com 19%.

Já no que concerne ao número de operações financiadas o destaque vai para o FEAMP, que contabilizou 3.634 projetos e ações, ou seja, 69,3% do total.

Com uma dotação global de cerca de 26 mil milhões de euros, o programa Portugal 2020 consiste num acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, "no qual se estabelecem os princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020".

Os primeiros concursos do programa PT 2020 foram abertos em 2015.