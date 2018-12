Portugal 2020. Programa com reforço de quase 2,5 mil milhões

Foto: Stephanie LeCocq - EPA

O novo plano de atribuição de cerca de um terço dos fundos europeus do programa é apresentado em Lisboa. Em sectores como a Saúde ou a Educação, um dos principais objetivos do Governo é responder às desigualdades territoriais do país, privilegiando o interior.



Em declarações à rádio pública, o ministro do Planeamento e Infraestruturas enumerou como objetivos "o reforço do próprio potencial de crescimento do país, através da melhoria das qualificações, o reforço da competitividade do país do lado das empresas, do apoio ao investimento inovador das empresas, e a própria coesão territorial".