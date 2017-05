Portugal aguarda decisão de Bruxelas sobre Défice Excessivo

RTP 22 Mai, 2017, 07:33 / atualizado em 22 Mai, 2017, 07:51 | Economia

Agora, Portugal deve finalmente sair do procedimento, depois de ter tido um défice de dois por cento no ano passado e com a comissão a antecipar que o défice português vai continuar dentro das regras neste ano e no próximo. Mesmo assim, Portugal vai continuar sob observação e passa a ter uma obrigação acrescida de redução do défice estrutural.Mário Centeno encontra-se também em Bruxelas para participar numa reunião do Eurogrupo onde será analisada a recomendação da Comissão.



A Comissão vai apresentar de manhã o "pacote da primavera do semestre europeu", no quadro do qual emitirá as recomendações específicas por país.



Estas surgem após ter analisado os programas de estabilidade e nacionais de reformas apresentados pelos Estados-membros em abril, e tomará medidas ao abrigo do Pacto de Estabilidade e Crescimento.



E será no âmbito da avaliação do cumprimento das regras do pacto relativamente à meta de um défice sustentadamente abaixo do limiar dos três do Produto Interno Bruto que Bruxelas tomará uma decisão sobre Portugal, que espera a "luz verde" do executivo comunitário ao encerramento do PDE.



A expetativa lusa sai reforçada pelo facto de as próprias previsões económicas da primavera da Comissão anteciparem que o défice orçamental português - que em 2016 se fixou nos dois por cento - continuará a descer, para 1,8 por cento este ano e para 1,6 por cento no próximo.

Corretivo passa a preventivo

A confirmar-se a recomendação da Comissão no sentido de Portugal ser retirado do Procedimento por Défice Excessivo, e a consequente aprovação ao nível do Conselho Europeu, Portugal entra numa nova fase.



O país passará do braço corretivo para o braço preventivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento, mas ficará do mesmo modo obrigado a apresentar ajustamentos estruturais todos os anos e a baixar a dívida pública a um ritmo mais acelerado.

c/ Lusa

Nesse sentido, a dívida terá de obedecer a uma trajetória descendente e a um ritmo mais acelerado. Os países que não estão em PDE e que têm uma dívida pública superior a 60 por cento do PIB devem reduzir o excesso de dívida - a diferença entre o nível total e o valor de referência de 60 por cento do PIB - em um vigésimo por ano, uma regra que Portugal estava dispensado de cumprir por estar sob aquele procedimento.O "pacote da primavera" será apresentado pelos comissários europeus do Euro, Valdis Dombrovskis, dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, e do Emprego e Assuntos Sociais, Marianne Thyssen, ao final da manhã de segunda-feira. A partir das 10h30, Portugal fica a conhecer a decisão de Bruxelas.