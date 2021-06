Portugal ainda com desequilíbrios macroeconómicos devido a dívida e turismo

Ao adotar hoje a segunda parte do "pacote de primavera" do semestre europeu de coordenação de políticas económicas e orçamentais, ainda numa altura de crise económica provocada pela pandemia de covid-19, o executivo comunitário aprovou o relatório de mecanismo de alerta, que identifica os Estados-membros que Bruxelas considera deverem ser particularmente monitorizados, mantendo-se Portugal nesta lista de 12 países.

"Portugal está a registar desequilíbrios. As vulnerabilidades estão relacionadas com grandes `stocks` de passivos externos líquidos, dívida privada e pública e com o ainda elevado crédito malparado, num contexto de baixo crescimento da produtividade", refere a Comissão Europeia no documento.

A instituição acrescenta que "a dívida pública aumentou substancialmente em 2020 em resultado da recessão e das medidas de apoio postas em prática para amortecer o impacto da crise", embora prevendo que esta "venha a diminuir moderadamente este ano e no próximo com a redução dos défices orçamentais".

Destacado por Bruxelas é ainda o "importante impacto da crise da covid-19 no turismo, inclusive para o futuro próximo" em Portugal, com a instituição a assinalar que "a conta corrente transformou-se num défice impulsionado pelo impacto [...] sobre o turismo".

Além disso, "após a rápida desalavancagem dos últimos anos, a dívida privada aumentou em 2020, refletindo uma queda acentuada do PIB [Produto Interno Bruto] e das necessidades de financiamento das empresas à luz da crise, enquanto que houve um crescimento das hipotecas", indica.

A Comissão Europeia assinala ainda que "o risco de crédito malparado aumenta quando as medidas temporárias de apoio são gradualmente suprimidas".

Além de Portugal, o relatório do mecanismo de alerta recomenda análises aprofundadas para determinar a gravidade dos desequilíbrios macroeconómicos de Croácia, França, Alemanha, Irlanda, Países Baixos, Roménia, Espanha e Suécia.

Por seu lado, três Estados-membros continuam a registar desequilíbrios excessivos, como Chipre, Grécia e Itália.

Na posição hoje divulgada, o executivo comunitário assinala que "a implementação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência será fundamental para reduzir os desequilíbrios macroeconómicos existentes, uma vez que apoiará reformas e investimentos que abordem os desafios identificados ao longo dos ciclos semestrais anteriores", numa alusão ao fundo de recuperação pós-crise pandémica.

"As principais fontes de desequilíbrios são em grande parte as mesmas de há um ano, mas os riscos aumentaram. Embora a crise da covid-19 não tenha alterado fundamentalmente a natureza dos desequilíbrios dos Estados-membros, implicou um retrocesso na redução desses desequilíbrios e pode aumentar os riscos para a estabilidade macroeconómica", adianta Bruxelas.