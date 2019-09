Portugal. Apetro diz que preço do combustível vai manter-se estável

RTP17 Set, 2019, 09:59 | Economia

Após o ataque às petrolíferas na Arábia Saudita, principal abastecedor de petróleo do mundo, o preço do ouro negro disparou 14% em dois dias, um valor histórico nunca antes registado.



Com a produção da Saudi Aramco a funcionar pela metade, em paralelo com o aumento da tensão entre os Estados Unidos da América e o Irão, o preço do barril Brent (barril de referência para Portugal) aumentou substancialmente. Porém, no início da manhã desta terça-feira, já foi possível observar uma ligeira descida dos preços do petróleo.



Apesar de o valor do combustível depender da evolução da cotação da matéria-prima nos mercados internacionais, o secretário-geral da Apetro, António Comprido, garante que os ajustamentos que poderão existir serão pouco relevantes.



Durante a manhã desta terça-feira o barril Brent estava cotado a 68,62 dólares. No caso de a valorização chegar aos 70 dólares, de acordo com o jornal ECO, os combustíveis poderão aumentar até 12 cêntimos por litro.



Desta forma, o impacto nos consumidores estará dependente do comportamento do petróleo durante a próxima semana.



Tanto os EUA, como a Arábia Saudita, e também Portugal, já afirmaram que estão dispostos a disponibilizar as reservas estratégicas para evitar a subida drástica dos preços e contornar a atual situação.





A lei do mercado funciona aqui. Ou seja, havendo diminuição da oferta, o resultado será um aumento dos preços.







De acordo com a Reuters, os investidores permanecem receosos face à possibilidade de haver uma resposta militar ao ataque de sábado às duas refinarias do gigante saudita Aramco em Abqaiq e Khurais na Arábia Saudita. A acontecer, o cenário atual pode piorar significativamente.