Portugal atinge recorde de vendas de veículos elétricos em 2018

Lusa09 Mai, 2019, 16:05 | Economia

Dados da associação apontam para 8.241 veículos elétricos ligeiros de passageiros vendidos em 2018, ano em que "se venderam tantos carros como entre os anos de 2010 e 2017", afirmou à agência Lusa o seu presidente, Henrique Sánchez.

As vendas aumentaram 95% face a 2017, ano em que foram vendidos 4.237 automóveis elétricos ligeiros de passageiros.

O setor mantém a tendência de crescimento em 2019 e, no primeiro trimestre, foram vendidos 2.174 veículos 100% elétricos, contra 756 em igual período de 2018, representando uma subida de 188%.

O aumento das vendas dos automóveis híbridos foi de 17%, com 926 unidades vendidas em 2019, contra 792 em 2018.

O crescimento deve-se ao "aumento para 38 do número de modelos disponíveis no mercado e com o aumento da autonomia dos veículos", justificou o dirigente.

A nível mundial, Portugal é o sexto país a vender mais veículos destes, tendo apenas à frente a Noruega, com 50% da quota de mercado, Suécia, Finlândia, Holanda e China.

Entre os países europeus, Portugal é o terceiro, atrás da Holanda e da Áustria, mas desce para quarto a ter a maior quota de mercado, sendo ultrapassado pela Suécia, Finlândia e Holanda.

Em Portugal, existem 26 mil veículos elétricos matriculados a circular, segundo os dados da entidade.

A Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos promove, no fim-de-semana, em Torres Vedras, o 7.º Encontro Nacional de Veículos Elétricos.

O evento divide-se em encontro de utilizadores, com 400 participantes inscritos, e zona com 48 expositores, desde as marcas de veículos, fabricantes dos postos de carregamentos e comerciantes de eletricidade para a mobilidade elétrica.

Entre as novidades, vai estar em exposição o Tesla Model 3, o último veículo 100% elétrico, com autonomia de 500 quilómetros, que começou a ser vendido este ano.

O certame disponibiliza ainda zona de carregamento de veículos, com uma potência de 500 quilowatts, e zona de atividades de animação para adultos e crianças, desde circuito de carros elétricos, experimentação de motas, exibições, circuito de aceleração, entre outros, de acesso gratuito.

Os visitantes podem também efetuar testes de condução e circular pela cidade a testar alguns dos modelos presentes.

O programa integra ainda uma tertúlia e um desfile de veículos pela cidade.