Portugal bate "novo recorde do mundo" no leilão solar com 11,14 euros por MW/h

Vasily Fedosenko - Reuters

O ministro do Ambiente anunciou hoje que o leilão solar em que foram adjudicados 670 megawatts (MW) bateu "um novo recorde do mundo" com o preço de 11,14 euros MW-hora (MW/h), na modalidade de preço fixo.