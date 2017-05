Portugal capta maior valor de investimento direto estrangeiro dos últimos 20 anos - Estudo

Lusa 23 Mai, 2017, 08:50 | Economia

No total, segundo o estudo, Portugal conseguiu captar em 2016 o número recorde de 59 investimentos, no entanto, devido à dimensão ou natureza dos mesmos, o número de postos de trabalho criados diminuiu de 3,5 mil para 2,5 mil, em comparação com 2015.

"A criação de emprego é claramente afetada por uma redução do número médio de empregos criados por projeto, sendo inferior quer à média pré-crise quer ao ano anterior", sinalizam os autores do estudo.

A Alemanha e Espanha foram os principais investidores em Portugal em 2016, com 14 e 10 investimentos respetivamente, enquanto a França liderou a criação de emprego, com 900 novos postos de trabalho e foi o quarto em número de projetos, com 8 novos projetos de investimento.

Os EUA e o Japão estão também entre as principais fontes de investimento direto estrangeiro no país para o ano 2016, "o que ilustra o alcance geográfico e o potencial logístico do país", acrescentam.

O investimento alemão, criando um total de 265 postos de trabalho, foi maioritariamente ligado a atividades de manufatura.

O estudo destaca ainda o grande otimismo de 62% dos investidores estrangeiros quanto ao futuro de Portugal e a vontade de 32% dos investidores de aumentarem o investimento no nosso país durante o próximo ano.

As áreas de I&D (Investigação e Desenvolvimento) e logística destacam-se como setores com maior número de intenções de investimento, enquanto a manufatura, o marketing e as vendas mantêm uma grande representatividade.

De acordo com o inquérito da EY, Portugal está assim "no radar dos investidores, registando intenções de investimento acima da média europeia e prevendo-se um aumento da atratividade do país".

Entre os fatores considerados mais atrativos pelos investidores estrangeiros, o estudo aponta para a estabilidade do clima social, o potencial de aumento de produtividade e os custos laborais.

Do outro lado da balança, entre os fatores considerados menos atrativos pelos investidores destaque para a tributação às empresas, estabilidade e transparência do ambiente político, jurídico e regulamentar e a flexibilidade da legislação laboral.

A EY refere ainda que é dado um maior destaque aos setores de bens de consumo, imobiliário, construção e indústria de transportes e automóvel por parte dos investidores não estabelecidos em Portugal e que os setores das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) e do turismo são vistos pelos investidores como motores de desenvolvimento do país.

A região de Lisboa é vista como a mais atrativa de Portugal mas o Porto aparece como o destino com maior número de novos investimentos e criação de postos de trabalho.

O EY Attractiveness Survey é um estudo promovido pela EY, a nível europeu, com o objetivo de avaliar a perceção dos investidores estrangeiros quanto à atratividade das diversas localizações.

Nesta edição, foram inquiridas empresas que já investiram ou que têm potencial para investimento futuro no território em análise e que se encontram espalhados por 20 países e em 5 línguas diferentes (Alemão, Inglês, Português, Espanhol e Francês).

Durante o mês de Abril de 2017, foram realizadas 203 entrevistas telefónicas a investidores internacionais, com a preocupação de dividir a amostra entre empresas que já estão presentes em Portugal e outras que ainda não têm operações neste país.

Segundo a EY, 62% das empresas inquiridas no estudo estão presentes em Portugal, num total de 126 entrevistados.