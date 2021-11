Portugal capta quase sete milhões de euros em financiamento europeu para novas tecnologias

O financiamento é atribuído no âmbito do Programa Pathfinder Open, que premeia tecnologias e avanços científicos inovadores, com Portugal a captar 4% do total do orçamento de 174 milhões de euros.

Do conjunto de 56 projetos financiados, 10 têm participação portuguesa em consórcios internacionais e três são liderados por instituições nacionais.

Portugal foi o terceiro país europeu "com maior taxa de financiamento", segundo a presidente da ANI, Joana Mendonça, citada em comunicado pela instituição.

De acordo com Joana Mendonça, Portugal conseguiu uma taxa de sucesso de financiamento de 8%, superando a taxa média europeia de 6%.

O comunicado da ANI destaca os três projetos coordenados por equipas portuguesas sem divulgar o montante do apoio financeiro concedido.

O i3S -- Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto foi "premiado" por um projeto que pretende desenvolver o primeiro protótipo de dispositivo médico apoiado por inteligência artificial para antecipar convulsões e administrar automaticamente medicamentos, prevenindo a morte súbita de doentes epiléticos.

A Associação para a Inovação e Desenvolvimento da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa propõe-se desenvolver "tecnologias inovadoras de aproveitamento da humidade atmosférica para conversão direta em eletricidade", para se obter "uma nova fonte sustentável de energia renovável".

A Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento será financiada pelo desenvolvimento de um microscópio de raios-X de imagem de vírus em nanoescala.

"A caracterização das estruturas virais e a identificação das proteínas-chave envolvidas em cada etapa do ciclo de infeção são fundamentais para o desenvolvimento de tratamentos. No entanto, as imagens de vírus individuais só podem ser realizadas em alguns centros especializados na Europa, embora todos os hospitais possam beneficiar disso", descreve a súmula do projeto.