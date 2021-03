Portugal coloca 1.250 ME em OT a sete e 10 anos com juros a subirem no prazo mais longo

Portugal colocou hoje 1.250 milhões de euros, montante máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro (OT) a cerca de sete e 10 anos, a juros negativos no prazo mais curto e a subirem para positivos no mais longo, foi hoje anunciado.