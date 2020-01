Portugal coloca no mercado 4.000 milhões de euros a 10 anos com taxa de 0,499%

De acordo com o IGCP, a procura de Obrigações do Tesouro (OT) que vencem em 18 de outubro de 2030 atingiu os 25.000 milhões de euros e foi sindicada, já que o IGCP mandatou o Citi, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs, o HSBC, o J.P. Morgan e o Novo Banco como gestores da operação de colocação.

Face à última emissão comparável, de novembro de 2019, a taxa subiu de 0,333% para 0,499%.

"Esta é a primeira transação sindicada da República Portuguesa em 2020 e com esta emissão a República completou cerca de 20% do objetivo bruto de emissões de 16,7 mil milhões de euros através de leilões e operações sindicadas em 2020", assinala o IGCP em comunicado enviado às redações.

A agência que gere a dívida pública portuguesa destaca que a transação teve a participação de mais de 350 contas, "representando uma procura forte e diversificada, sobretudo da Europa e especialmente do Reino Unido, Itália, Espanha, França e Portugal".

"No que diz respeito a tipos de investidores, gestores de fundos, bancos e fundos de seguros e pensões contabilizaram a maior parte", assinala a entidade presidida por Cristina Casalinho.

De acordo com Filipe Silva, analista do Banco Carregosa, "a subida da taxa acaba por estar em sintonia com o movimento" que se tem "assistido na dívida soberana europeia".

"Enquanto não tivermos sinais de subidas de taxas, devemos conseguir ir fazendo o `rollover` da dívida com taxas baixas que permitirão fazer uma grande poupança no custo que temos do serviço da dívida portuguesa", destacou o analista.

Em 13 de novembro de 2019, Portugal colocou 970 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a 10 anos, com os juros a subirem para 0,333%, contra o mínimo de sempre de 0,264% no anterior leilão comparável.

Em 11 de setembro, foram colocados 600 milhões de euros com maturidade em 15 de junho de 2029 à taxa de juro de 0,264%, um novo mínimo de sempre.

As necessidades de financiamento líquidas de Portugal para este ano deverão situar-se em cerca de 9,5 mil milhões de euros, indicou na segunda-feira o IGCP -- Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

Este valor é superior ao de 2019, que foi estimado pela agência em 8,6 mil milhões de euros.