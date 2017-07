Portugal colocou 1.750 milhões de euros em dívida a seis e a 12 meses a juros ainda mais negativos

Lusa 19 Jul, 2017, 11:19 | Economia

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência Bloomberg, a 12 meses foram colocados 1.250 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT) à taxa de juro média de -0,259 por cento.



Ou seja, uma taxa de novo negativa e que é inferior à registada em 17 de maio de 2017, quando foram colocados 1.000 milhões de euros a uma taxa de juro média de -0,153 por cento.



A seis meses, foram colocados 500 milhões de euros em BT à taxa média de -0,292 por cento, mais negativa do que a verificada também em 17 de maio, quando foram colocados 500 milhões de euros a -0,210 por cento.



A procura atingiu 2.130 milhões de euros para os BT a 12 meses, 1,70 vezes superior ao montante colocado, e 1.385 milhões de euros para os BT a seis meses, 2,77 vezes o montante colocado.



O IGCP tinha anunciado para esta quarta-feira dois leilões de BT a seis e a 12 meses entre 1.500 milhões de euros e o montante máximo de 1.750 milhões de euros com maturidades em 19 de janeiro de 2018 (seis meses) e em 20 de julho de 2018 (um ano).



Estes leilões já estavam previstos no programa de financiamento a curto prazo do IGCP no terceiro trimestre deste ano, sendo que este é o primeiro leilão duplo de BT com estas maturidades.



Entre julho e final de setembro, o IGCP espera arrecadar 4.500 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro, tendo já colocado, na passada quarta-feira, 1.000 milhões de euros em obrigações a dez anos e a 28 anos.