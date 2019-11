Portugal colocou 970 ME em dívida a 10 anos a juros mais altos

Portugal colocou hoje 970 milhões de euros, montante abaixo do máximo anunciado, em Obrigações do Tesouro a 10 anos, com os juros a subirem para 0,333%, contra o mínimo de sempre de 0,264% no anterior leilão comparável.