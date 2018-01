Partilhar o artigo Portugal com 3ª maior queda no desemprego da UE Imprimir o artigo Portugal com 3ª maior queda no desemprego da UE Enviar por email o artigo Portugal com 3ª maior queda no desemprego da UE Aumentar a fonte do artigo Portugal com 3ª maior queda no desemprego da UE Diminuir a fonte do artigo Portugal com 3ª maior queda no desemprego da UE Ouvir o artigo Portugal com 3ª maior queda no desemprego da UE

Tópicos:

Portugal, União Europeia, Zona Euro, Taxa de desemprego,