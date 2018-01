Portugal com excedente e terceira maior dívida no terceiro trimestre

RTP24 Jan, 2018, 10:30 / atualizado em 24 Jan, 2018, 10:59 | Economia

O défice de 0,3 por cento entre os 19 países da moeda única contrasta com o de 1,6 por cento do terceiro trimestre de 2016 e com a derrapagem de um por cento do segundo trimestre de 2017. O Eurostat sublinha que os números para Portugal não têm em conta a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, mantendo-se as negociações sobre esta matéria “complexa” com o Instituto Nacional de Estatística.





Quanto ao conjunto da União Europeia o peso do défice sobre o PIB caiu em termos homólogos (-1,7 por cento) e relativamente ao segundo trimestre do ano passado (1,2 por cento).



Portugal apresentava, no período de julho a setembro de 2017, um excedente orçamental de 1,5 por cento, face aos défices de três do mesmo trimestre do ano anterior e de 1,4 por cento no período de abril a junho.



Os maiores excedentes orçamentais pertenciam, no terceiro trimestre, a Bulgária e Malta, com 4,2 por cento, à Alemanha, com 2,5 por cento, e ao Luxemburgo, com 2,4 por cento.



Em sentido contrário, Hungria, França e Roménia tinham os défices orçamentais mais expressivos: -3,9 por cento, -2,8 por cento e -2,5 por cento, respetivamente.

Terceira maior dívida



No que diz respeito à dívida pública, o gabinete de estatísticas regista recuos de 88,1 por cento na Zona Euro e de 82,5 por cento na União Europeia, igualmente no terceiro trimestre do ano passado. Portugal manteve o terceiro maior rácio da dívida sobre o Produto Interno Bruto entre os países-membros, com 130,8 por cento. Mesmo tendo baixado.



No bloco da Zona Euro, o rácio da dívida pública regrediu para 88,1 por cento do PIB, quer relativamente ao período homólogo (89,7 por cento), quer na comparação com o segundo trimestre de 2017 (89 por cento).



Na União Europeia, a dívida pública caiu para 82,5 por cento do Produto relativamente aos 82,9 por cento homólogos e aos 83,3 entre abril e junho do ano passado.



As maiores dívidas públicas pertenciam a Grécia, Itália e Portugal, com 177,4 por cento do PIB, 134,1 por cento e130,8 por cento, respetivamente. A dívida portuguesa caiu, no segundo trimestre de 2017, em dois pontos percentuais em cadeia e em 1,2 pontos face ao período homólogo.



Estónia, Luxemburgo e Bulgária tiveram os rácios de dívida menos pronunciados: oito por cento, 23,4 e 25,5, respetivamente.



c/ Lusa