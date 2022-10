Portugal com excedente orçamental mas com a terceira maior dívida da Europa

Portugal registou o maior excedente orçamental da União Europeia no segundo trimestre deste ano. Entre Abril e Junho, o Estado português conseguiu um saldo positivo nas contas públicas de 3 por cento do PIB. Este valor contrasta com um défice de 1,8 por cento no conjunto dos 27 países.