Portugal com investimento abaixo da média da UE nos transportes

Lusa04 Set, 2018, 13:26 | Economia

De acordo com o gabinete de estatísticas da UE, o investimento do Governo português no setor dos transportes é estimado em 1,7% do PIB, incluindo gastos com os operadores de transportes públicos e despesas na gestão, construção e manutenção de infraestruturas como estradas, caminhos-de-ferro ou aeroportos.

Em 2016, o Luxemburgo foi o país que mais investiu nos transportes (3,7% do PIB), seguindo-se a Hungria e a República Checa (3,5% cada).

No extremo oposto, com menor intensidade de investimento, estão Chipre (0,6%), Irlanda (1,1%) e Malta (1,2% do PIB).