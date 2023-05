Portugal com menos desequilíbrios macroeconómicos e podem desaparecer em 2024

"Portugal continua a registar desequilíbrios. As vulnerabilidades relacionadas com a elevada dívida privada, pública e externa estão a diminuir, mas continuam presentes", indica o executivo comunitário, numa comunicação hoje divulgada no âmbito do pacote de primavera do Semestre Europeu.

Porém, apesar de continuar a registar desequilíbrios macroeconómicos, Portugal faz parte do grupo de países - juntamente com Alemanha, Espanha e França - onde "as vulnerabilidades estão a diminuir", de tal forma que, "se estas tendências se mantiverem no próximo ano, [isso] justificaria uma decisão de ausência de desequilíbrios", de acordo com o executivo comunitário.

Para este cenário contribui o facto de, "após uma interrupção temporária devido ao surto da pandemia, os rácios da dívida do setor privado e da dívida pública terem regressado a trajetórias decrescentes em 2021", esperando-se "que continuem a diminuir, favorecidos pelo crescimento económico".

Bruxelas destaca também pela positiva a "nova recuperação acentuada das exportações, especialmente do turismo, bem como as políticas em curso de apoio à eficiência energética e às energias renováveis", alertando pela negativa que "os preços da habitação registaram um forte crescimento" e para o "impacto do aumento da restritividade das condições financeiras e o ambiente externo incerto".

O Semestre Europeu é o quadro para a coordenação das políticas económicas dos países da União Europeia, no âmbito do qual a Comissão Europeia avalia os planos orçamentais nacionais e acompanha os progressos das finanças públicas.