Portugal com segunda maior subida do PIB em cadeia no 2.º trimestre

De acordo com dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico europeu, face ao segundo trimestre de 2020, entre abril e junho o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro avançou 14,3% e o da UE 13,8%, depois de ter recuado 1,2% em ambas as zonas no trimestre anterior.O PIB ajustado sazonalmente aumentou 2,2% na zona euro e 2,1% na UE no segundo trimestre de 2021, em comparação com o anterior, contrariando as diminuições de, respetivamente, 0,3% na zona euro e 0,1% na UE.Face aos primeiros três meses do ano, o PIB da Irlanda foi o que mais cresceu (6,3%), seguido do de Portugal (4,9%), da Letónia (4,4%) e da Estónia (4,3%), tendo Malta (-0,5%) e a Croácia (-0,2) apresentado os únicos recuos.Na variação homóloga, o PIB acelerou nos 27 Estados-membros, voltando a Irlanda a estar em primeiro lugar na tabela do crescimento económico (21,1%), seguida da Espanha (19,8%) e da Itália (17,3%).Portugal registou um crescimento homólogo do PIB de 15,5% no segundo trimestre.Entre abril e junho, o número de pessoas empregadas, em comparação com o mesmo período do ano anterior, aumentou 1,8% na zona euro e 1,9% na UE, após recuos de 1,8% e 1,6%, respetivamente, entre janeiro e março de 2021.Face ao primeiro trimestre, o emprego aumentou 0,7% tanto na zona euro como na UE, em comparação com o trimestre anterior, depois de ter diminuído 0,2% no período anterior.Entre abril e junho, a Letónia (5,7%), a Grécia (2,8%), a Dinamarca e Portugal (ambos 1,9%) registaram o mais forte crescimento do emprego em comparação com o trimestre anterior.Foram observadas diminuições trimestrais na Estónia (-1,1%) e em Espanha (-0,9%).Face ao período homólogo, a Hungria (5,2%), Portugal, Espanha e a Áustria (4,3% cada) registaram as maiores subidas do emprego, com a Roménia (-7,8%) e a Eslováquia (-0,4%) a apresentarem recuos no indicador.O Eurostat estima que, com base em dados ajustados sazonalmente, 207,5 milhões de pessoas estavam empregadas na UE no segundo trimestre de 2021, das quais 159,0 milhões na zona do euro.