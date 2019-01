Portugal com segundo maior excedente da UE no terceiro trimestre

Carlos Santos Neves - RTP21 Jan, 2019, 10:28 / atualizado em 21 Jan, 2019, 11:42 | Economia

No terceiro trimestre de 2018, o excedente das contas públicas portuguesas era de 3,6 por cento do PIB. Trata-se do segundo maior da União Europeia e da segunda maior subida relativamente ao trimestre anterior, na ordem dos 6,4 pontos.



A dívida portuguesa manteve-se estável relativamente ao segundo trimestre de 2018.

Dívida pública

Ainda de acordo com os números esta segunda-feira libertados pelo Eurostat, a dívida pública portuguesa manteve-se, no terceiro trimestre de 2018, como a terceira mais alta, a pesar 125 por cento sobre o PIB, embora se tenha registado uma quebra homóloga.



No trimestre de abril a junho, as contas públicas do país apresentavam um défice de 2,8 por cento. No mesmo período de 2017, a derrapagem era de 3,6 por cento.O maior excedente orçamental do período de julho a setembro, segundo os números do gabinete europeu de estatísticas, pertenceu a Malta, com 3,8 por cento, à frente de Portugal e da Bulgária, ambos com 3,6 por cento.O maior défice público foi apresentado pela Roménia, com um rácio de 3,6 por cento sobre o PIB, à frente de França, com um défice de 3,1 por cento, e da Letónia, com -2,1 por cento.O défice público da Zona Euro foi de 0,3 por cento do PIB, acima do registado no trimestre anterior – 0,5 por cento – e do mesmo trimestre de 2017, então de 0,7 por cento.No conjunto da União Europeia, o peso do défice sobre o PIB cresceu para 0,6 por cento de julho a setembro, contra 0,4 por cento no trimestre anterior. Por contraste, decresceu face ao terceiro trimestre de 2017, quando se fixava em 0,8 por cento.Face ao mesmo período do ano anterior, a dívida pública do país caiu em 4,6 pontos percentuais, naquele que foi mesmo o terceiro recuo homólogo. Manteve-se, no entanto, atrás das dívidas grega, de 182,2 por cento do PIB, e italiana, de 133 por cento.Chipre e Bélgica tinham no terceiro trimestre rácios de dívida de 110,9 e 105,4 por cento, respetivamente.As dívidas públicas mais reduzidas registaram-se na Estónia (oito por cento), no Luxemburgo (21,7 por cento) e na Bulgária (23,1 por cento).No bloco da moeda única, o rácio da dívida pública recuou para 86,1 por cento do PIB relativamente 88,2 por cento homólogos e aos 86,3 por cento do segundo trimestre de 2018. Na União Europeia, regrediu para 80,8 por cento face aos 82,5 do terceiro trimestre de 2017 e aos 81,0 por cento do período de abril a junho do ano passado.As quedas mais pronunciadas ocorreram, assim, na Eslovénia (-8,0 pontos percentuais), em Malta (-6,8), em Portugal (-6,4) e na Áustria (-4,3 pontos). Chipre (9,7 pontos), Grécia (7,4), Reino Unido (0,4) e Eslováquia (0,1) foram os países-membros que viram a dívida pública crescer face a 2017.