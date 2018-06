Partilhar o artigo Portugal com uma das taxas de crescimento mais baixas da Europa Imprimir o artigo Portugal com uma das taxas de crescimento mais baixas da Europa Enviar por email o artigo Portugal com uma das taxas de crescimento mais baixas da Europa Aumentar a fonte do artigo Portugal com uma das taxas de crescimento mais baixas da Europa Diminuir a fonte do artigo Portugal com uma das taxas de crescimento mais baixas da Europa Ouvir o artigo Portugal com uma das taxas de crescimento mais baixas da Europa