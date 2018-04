Portugal contrata seis bancos para avançar com emissão de dívida sindicada a 15 anos

Lusa10 Abr, 2018, 20:43 | Economia

De acordo com a informação publicada, as instituições em causa são o Barclays, a CaixaBI, o Deutsche Bank, o HSBC, o Morgan Stanley e o SG CIB.

A Bloomberg adianta que a dívida vence a 18 de abril de 2034 e que é esperado que a operação seja lançada e os preços fixados "num futuro próximo", de acordo com as condições do mercado.

Na passada quinta-feira, o IGCP previu ainda para o segundo trimestre novas emissões de Obrigações do Tesouro (OT), esperando colocações de 1.000 a 1.250 milhões de euros.

Em comunicado, o IGCP adiantou, na altura, que de acordo com as linhas de atuação previstas para o trimestre agora iniciado, as emissões de OT - através da combinação de sindicatos e leilões - terão a participação dos Operadores Especializados de Valores do Tesouro e Operadores de Mercado Primário e poderão ser realizados às segundas, quartas ou quintas-feiras de cada mês, após anúncio do montante indicativo e linhas de OT a reabrir até três dias úteis antes da respetiva data de leilão.