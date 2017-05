Partilhar o artigo Portugal deve agora apostar na subida do `rating` da República, diz Amado Imprimir o artigo Portugal deve agora apostar na subida do `rating` da República, diz Amado Enviar por email o artigo Portugal deve agora apostar na subida do `rating` da República, diz Amado Aumentar a fonte do artigo Portugal deve agora apostar na subida do `rating` da República, diz Amado Diminuir a fonte do artigo Portugal deve agora apostar na subida do `rating` da República, diz Amado Ouvir o artigo Portugal deve agora apostar na subida do `rating` da República, diz Amado