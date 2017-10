Partilhar o artigo Portugal deve atingir a médio prazo 50% de exportações no PIB ou terá grandes dificuldades em competir - Secretário de Estado Imprimir o artigo Portugal deve atingir a médio prazo 50% de exportações no PIB ou terá grandes dificuldades em competir - Secretário de Estado Enviar por email o artigo Portugal deve atingir a médio prazo 50% de exportações no PIB ou terá grandes dificuldades em competir - Secretário de Estado Aumentar a fonte do artigo Portugal deve atingir a médio prazo 50% de exportações no PIB ou terá grandes dificuldades em competir - Secretário de Estado Diminuir a fonte do artigo Portugal deve atingir a médio prazo 50% de exportações no PIB ou terá grandes dificuldades em competir - Secretário de Estado Ouvir o artigo Portugal deve atingir a médio prazo 50% de exportações no PIB ou terá grandes dificuldades em competir - Secretário de Estado

Tópicos:

Moçambique,