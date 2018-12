Partilhar o artigo Portugal deve habituar-se à "normalidade" de um défice "próximo do zero", diz Governo Imprimir o artigo Portugal deve habituar-se à "normalidade" de um défice "próximo do zero", diz Governo Enviar por email o artigo Portugal deve habituar-se à "normalidade" de um défice "próximo do zero", diz Governo Aumentar a fonte do artigo Portugal deve habituar-se à "normalidade" de um défice "próximo do zero", diz Governo Diminuir a fonte do artigo Portugal deve habituar-se à "normalidade" de um défice "próximo do zero", diz Governo Ouvir o artigo Portugal deve habituar-se à "normalidade" de um défice "próximo do zero", diz Governo

Tópicos:

Interno Bruto PIB, Kazarian Center,