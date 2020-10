Portugal e Brasil acordam levantamento do embargo a produtos lácteos açorianos

"Neste encontro bilateral foi anunciado o levantamento do embargo aos produtos lácteos dos Açores, que vigorava desde 2015", indicou, em comunicado, o Governo.

Além da ministra da Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, e da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, esteve igual presente no encontro o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

De acordo com o executivo português, nesta reunião foi também possível ultrapassar questões que "dificultavam a proposta de novas empresas nacionais para a exportação de lácteos para o Brasil".

Citada no mesmo documento, Maria do Céu Antunes afirmou ser "essencial para todos os que trabalham na cadeia de abastecimento" falar de oportunidades de crescimento, inovação e resiliência do setor.

"Acredito que deste diálogo sairá reforçada a nossa cooperação histórica, seja no domínio técnico e da transferência de conhecimento, seja no estreitamento das nossas relações comerciais", sublinhou.

Por sua vez, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias sublinhou a necessidade de cooperação entre Portugal e o Brasil, bem como uma maior aproximação aos países de língua portuguesa.

"Como países irmãos podemos ter relações comerciais mais fortes e mais próximas", notou.