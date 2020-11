Portugal é dos países que poderá ter maior "destruição económica"

"Economias como a Grécia, Portugal ou a Itália, em que as pequenas empresas contabilizam uma grande parte do PIB [Produto Interno Bruto] e do emprego, vão sofrer uma destruição económica maior, dadas as `almofadas` mais baixas das empresas pequenas, menores alternativas de financiamento e menores horizontes", pode ler-se num relatório hoje divulgado pela Moody`s.

O documento, intitulado "Perspetivas Mundiais dos Soberanos [estados]" para 2021, indica que a projeção da Moody`s é "negativa", refletindo as expetativas da agência nos próximos 12 a 18 meses.

"A quebra generalizada devido à pandemia e as medidas adotadas pelos soberanos para a conter criaram um choque económico, orçamental e social que durará até 2021 e depois", segundo a Moody`s.

Ainda assim, apesar da referência a Portugal, há outras economias que reagirão melhor à pandemia, como "a Coreia do Sul e os países nórdicos, com a Dinamarca, que beneficiam de forte digitalização ou tecnologias de automação".

"No médio prazo, os soberanos em todos os espectros de `rating` vão encontrar dilemas políticos desafiantes fomentados ou exacerbados pela crise. Estes incluem o desenvolvimento de estratégias de saída da atual política de apoio sem comprometer a recuperação económica", prevê a Moody`s.

A agência aponta ainda as possíveis alterações "de reformas estruturais e sociais que apoiam o crescimento a longo prazo e a coesão social" como desafios na sequência da crise.

"Em 2021, esperamos que a maioria das economias, se não todas, comecem a recuperação gradual do choque causado pela pandemia, e os governos devem continuar a reversão gradual das medidas de apoio para as famílias e as empresas", pode ler-se no documento.

No entanto, a agência adverte que "nenhuma ação irá fazer mais do que parar, e em alguns casos simplesmente abrandar, a erosão das finanças governamentais, que estarão bem mais fracas depois da crise do que anteriormente".

Apesar de prever uma melhoria dos défices mundiais em 2021, a agência de notação financeira sinaliza que estes irão ainda "levar os níveis de dívida dos governos a recordes em 2021".

A Moody`s prevê um crescimento global de 5% em 2021, depois de uma contração de 4% em 2020, uma previsão sujeita a riscos, como por exemplo de novos confinamentos.

"Um risco subsequente é o de uma recessão nos balanços, em que as empresas e as pessoas pagam as dívidas em vez de gastar ou investir. Este risco é maior em países com setores privados não bancários altamente endividados e em governos com constrangimentos orçamentais", alerta a agência.

Também as perspetivas para o setor bancário estão sujeitas a riscos, que refletem "as condições de operação enfraquecidas, particularmente em setores-chave como a restauração e o retalho, leve a uma deterioração na performance dos empréstimos e dos lucros, e potencialmente minar a confiança nos bancos, como visto em anteriores crises".