Portugal e Espanha autorizados a pescar 10.799 toneladas de sardinha anuais

Está acordado entre Portugal e Espanha que os dois países podem pescar perto de 11 mil toneladas de sardinhas por ano. A Portugal corresponde mais de 60 por cento desse valor.



As quotas foram estabelecidas no seguimento de uma recomendação do Conselho Internacional para a Exploração do Mar que recomenda que a quota ibérica seja ainda mais baixa.



Em entrevista no Bom Dia Portugal, Humberto Jorge, Presidente da Associação das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco falou das expectativas dos pescadores.