Portugal e Espanha lançam Centro para a Economia e Inovação Social na Guarda em abril

"A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Mendes Godinho, e a Segunda Vice-Presidente do Governo e ministra do Trabalho e Economia Social de Espanha, Yolanda Díaz, participarão em abril, em data a anunciar, naquela cidade portuguesa, na cerimónia de lançamento do centro protocolar, que terá como missão a capacitação das entidades da economia social, a formação de quadros para as IPSS [Instituições Particulares de Solidariedade Social] e o reconhecimento, validação e certificação de competências", segundo uma nota do gabinete da ministra Ana Mendes Godinho.

O comunicado refere que os Governos dos dois países acordaram na quarta-feira, durante a realização da 34.ª Cimeira Luso-Espanhola, em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, a cooperação bilateral na implementação do CEIS, que ficará localizado na cidade da Guarda.

"Criado por portaria de 21 de dezembro de 2022, o CEIS resulta de uma parceria entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), a Confederação Portuguesa de Economia Social (CPES), o Centro de Estudos Ibéricos (CEI) e o Instituto da Segurança Social (ISS)", lê-se.

Ainda de acordo com a nota de imprensa, do lado espanhol, o CEIS poderá, nos termos do acordo celebrado, "contar com a colaboração da Direção-Geral do Trabalho Independente, Economia Social e Responsabilidade Social da Empresa, do Serviço Público de Emprego do Estado (SEPE) e da Fundação Estatal para a Formação no Emprego (FUNDAE)".

O Governo de Espanha "promoverá ainda a participação de organizações como a Confederação Empresarial Espanhola da Economia Social (CEPES), o Centro Internacional de Investigação e Informação em Economia Pública, Social e Cooperativa (CIRIEC) e as escolas espanholas de Economia Social", acrescentou.

Segundo a referida portaria, "a valorização dos recursos humanos da economia social, no sentido de qualificar os trabalhadores, os dirigentes e gestores, através do desenvolvimento de ações de consultoria e apoio técnico, bem como o acompanhamento de jovens e adultos que se encontrem na situação de desemprego, com vista ao encaminhamento para formações neste setor da economia, são algumas das áreas a explorar no CEIS".

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) anunciou que vai criar oferta formativa específica para todos os agentes que vão participar nas atividades do primeiro CEIS do país.

As formações vão envolver as quatro escolas do IPG e são dedicadas a "jovens em risco, transição para a reforma, competências digitais, formação ao longo da vida, alimentação saudável ou capacitação de cuidadores", revelou o IPG numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O presidente do Politécnico da Guarda, Joaquim Brigas, disse acreditar que a localização do novo centro na Guarda vai "reforçar a vocação da cidade e da sua instituição de ensino superior para a área social, uma vez que o polo da Região Centro do Observatório Nacional do Envelhecimento já funciona nas instalações do Politécnico da Guarda e este lidera projetos europeus nesta área".