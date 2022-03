Portugal e Espanha vão poder fixar preço máximo do gás para produzir eletricidade

Portugal e Espanha vão poder fixar o preço máximo do gás usado para produzir eletricidade. A proposta apresentada no Conselho Europeu, em Bruxelas, foi aprovada pelos 27 Estados-membros. Mas chegou a ser contestada por países como a Alemanha e os Países Baixos.