Portugal é o 2.º país da UE que mais usa carros como principal meio de transporte

Lusa27 Jun, 2019, 11:57 | Economia

De acordo com dados hoje divulgados pelo gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), o Eurostat, de um total de cerca de 17,5 milhões de deslocações registadas no país em Portugal em 2017, quase 80% foram feitas com recurso a veículos motorizados (privados ou alugados).

Por seu lado, 4,6% das deslocações foram feitas de autocarro, enquanto 3,3% das viagens foram realizadas de comboio. As restantes (1,1%) viagens foram feitas por outros meios de transporte como a bicicleta.

Ainda assim, no que toca às viagens feitas de carro, Portugal foi superado pela Eslovénia, com 85% daquela população a ter este como principal meio de transporte em 2017.

Já, nesse ano, onde menos se usou o carro foi no Luxemburgo, no Chipre e na Irlanda.

No que toca ao tipo de transporte, 89% das viagens em Portugal em 2017 foram feitas por terra, enquanto 10,5% diziam respeito a passagens aéreas e 0,5% foram realizadas por via marítima.

Acresce que, das deslocações registadas no país há dois anos, 89% foram feitas dentro de Portugal e 11% fora.

Em toda a UE, foram registadas, nesse ano, quase 1,3 mil milhões de deslocações, a grande maioria (63,5%) por carro e o resto de comboio (10,8%) e de autocarro (5,5%).

Também a nível comunitário, a grande maioria das viagens foram feitas por terra (80,9%), seguindo-se as aéreas (17,4%) e as marítimas (1,7%).