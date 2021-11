Portugal "é o lugar para viver e investir" - Pedro Siza Vieira

Pedro Siza Vieira falava na abertura da Web Summit, que arrancou hoje em Lisboa.

Na sua mensagem final, o ministro afirmou: "Espero que gostem da Web Summit, espero que gostem destes dias preciosos em Lisboa".

Mas, "espero que voltem, espero que falem com os vossos amigos e parceiros e lhes digam que Lisboa e Portugal é o lugar para viver e investir, para fazer negócio" de uma forma que é "aberta, tolerante e multicultural", sublinhou.

Por mais uma vez, o governante defendeu que "Portugal é um país onde as pessoas veem para investir" e viver, salientando tratar-se de um dos países mais seguros do mundo, não só apenas em termos de segurança, mas também de saúde, por ter a maior percentagem de população com vacinação completa contra a covid-19.

Durante a sua intervenção, o ministro da Economia vincou que Portugal não ficou parado na transição climática nem na transição digital.

"De janeiro até setembro dois terços da nossa eletricidade vem de fontes renováveis" e dessa maneira "estamos também a garantir que que os custos da eletricidade para" os grandes consumidores, "para as indústrias e negócios é mais baixa do que era antes, este é o caminho certo de progredir, não ficámos parados, vamos acelerar na transição climática", prosseguiu.

"Também progredimos na transição digital e este tem sido um ótimo ano para as `startups`", disse, apontando uma taxa de crescimento anual de 160% na capacidade de captar investimento.

Sublinhou que as `startups` tecnológicas mostraram ser "a única coisa que manteve" a economia "viva", o que demonstra "uma promessa para o futuro".

A Web Summit decorre entre 01 e 04 de novembro em Lisboa, em modo presencial, depois de a última edição ter sido `online` e a organização espera cerca de 40 mil participantes, segundo revelou, em setembro, Paddy Cosgrave, presidente executivo da cimeira.

A comediante Amy Poehler, o presidente da Microsoft Brad Smith, a comissária europeia Margrethe Vestager e o jogador de futebol Gerard Pique irão juntar-se aos mais de 1.000 oradores, às cerca de 1.250 `startups`, 1.500 jornalistas e mais de 700 investidores, numa cimeira na qual serão discutidos temas como tecnologia e sociedade, entre outros, de acordo com a organização.

Apesar do número previsto de visitantes ser este ano cerca de menos 30 mil do que na última edição presencial, em 2019, as autoridades consideram que se trata do "maior evento de 2021" a ter lugar em Lisboa.