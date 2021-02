Portugal é o terceiro país da Zona Euro que menos gasta no combate à pandemia

Um artigo publicado pelo Banco Central Europeu e divulgado pelo jornal Público revelou que o pacote de medidas português de combate à pandemia vale três por cento do PIB.



Só a Finlândia e a Espanha têm medidas com impacto menor.



Já nas medidas com impactos potenciais no futuro - como as moratórias de crédito - Portugal fica a meio da tabela.



O estudo do BCE confirma que são os países do Norte da Europa a fazerem um esforço orçamental maior no combate à pandemia.