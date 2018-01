Portugal é "um sinal de sucesso económico e determinação coletiva"

RTP24 Jan, 2018, 16:28 | Economia

"Fiquei muito contente com a reunião que acabei de ter com o primeiro-ministro e com o senhor ministro das Finanças. O FMI tem uma longa e amigável relação com Portugal", disse a presidente do FMI.



"Tivemos momentos difíceis mas estou muito contente por ver que, graças à melhoria da situação económica, Portugal é hoje capaz de reembolsar aquilo a que chamamos e excedente de juros dos empréstimos que o FMI concedeu ao país. É realmente um sinal de sucesso económico e determinação coletiva do povo português. Creio que é realmente muito impressionante", revelou a presidente do FMI em Davos, na Suíça, à margem do 48º Encontro Anual do Fórum Económico Mundial.



Portugal vai poupar 400 milhões de euros

Today #Portugal is repaying early the most expensive part of its #IMF loan. It means direct interest savings of around €400 m to taxpayers, sends strong market signals & improves debt sustainblty. Good news for Portugal & €area. I discussed it w/ @IMFNews MD Lagarde in @davos — Mário Centeno (@mariofcenteno) 24 de janeiro de 2018

A presidente do FMI ficou ainda satisfeita por Portugal ter "antecipado o último reembolso do empréstimo contraído com sobretaxa de juro. Há uma determinação coletiva do povo português, que é muito impressionante", observou.

Depois do encontro com Lagarde, também Mário Centeno anunciou na rede socialque o país vai terminar esta quarta-feira de reembolsar a parte mais cara do empréstimo do FMI.O pagamento antecipado efetuado pelo Tesouro foi de 800 milhões de euros que, desta forma, conclui o reembolso da tranche mais cara do empréstimo do FMI a Portugal.“Isto significa uma poupança direta em juros para os contribuintes de 400 milhões de euros, dá um sinal forte ao mercado e melhora a sustentabilidade da dívida”, escreveu o ministro das Finanças.Mário centeno diz que Portugal está numa trajetória de redução do endividamento. O Ministro das Finanças sublinhou ainda que as exportações portuguesas atingiram um peso de 42 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) e estão a crescer muito mais do que o comércio internacional dirigido a Portugal."O país mostra muita resiliência em diversos indicadores. Em 2017, Portugal atingirá 42 por cento das exportações no peso do PIB e um crescimento histórico da quota de mercado".Questionado sobre o cenário de uma mudança a prazo na política monetária na zona euro, o presidente do Eurogrupo e titular da pasta das Finanças do Governo português defendeu que Portugal "está agora muitíssimo melhor preparado para aquilo que é o futuro da política monetária e económica europeia"."Isso permitirá enfrentar melhor os desafios futuros, incluindo os da política monetária", concluiu o ministro das Finanças. Com o pagamento desta tranche ficam a faltar a Portugal pagar cerca de 4,5 mil milhões de euros do total do empréstimo, mas, agora, a uma taxa de juro mais reduzida, que rondará um por cento.Questionada se essa melhoria da situação económica de Portugal constituiu uma surpresa para o FMI, Christine Lagarde admitiu que "em certa medida sim", sobretudo em termos de ritmo de progresso."Este desenvolvimento que estamos a observar em certa medida sim, mas o percurso económico do país tem sido sempre acompanhado com bons resultados. É uma muito boa novidade", acrescentou.Depois, numa nota emitida em inglês sobre a reunião com António Costa e Mário Centeno, é adiantado que a diretora-geral do FMI nesse encontro teve a oportunidade de felicitar o ministro das Finanças português pela sua eleição para a presidência do Eurogrupo."Portugal é um excelente exemplo de um país que se comprometeu a transformar a sua economia e agora está colhendo os benefícios sob a forma de um crescimento renovado, queda do desemprego, acesso sustentado ao mercado", lê-se na nota da diretora-geral do FMI.