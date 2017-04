Portugal em tribunal por atraso na adoção de lei da UE sobre crédito hipotecário

Lusa 27 Abr, 2017, 12:13 | Economia

Lembrando que a diretiva (lei comunitária) deveria ter sido transposta por todos os Estados-membros até 21 de março de 2016, o executivo comunitário anunciou hoje que instaurou ações perante o Tribunal de Justiça da UE contra Portugal, Espanha, Croácia e Chipre, os quatro países que "ainda não cumpriram esse dever".

Bruxelas lembra que a "diretiva crédito hipotecário" visa a criação de um mercado do crédito hipotecário à escala da União, com um nível elevado de proteção dos consumidores e, entre as suas principais disposições, incluem-se "regras de conduta para os prestadores do serviço, designadamente a obrigação de avaliar a solvabilidade dos consumidores e de divulgar informação, requisitos de conhecimentos e competências aplicáveis ao pessoal, disposições relativas a certos aspetos do crédito hipotecário, como, por exemplo, o reembolso antecipado, os empréstimos em moeda estrangeira, as vendas associadas obrigatórias, a formação financeira, a avaliação de imóveis e os pagamentos em atraso e a execução de hipotecas".

"A não aplicação da diretiva pelos Estados-membros significa que os consumidores nesses Estados-membros não podem beneficiar da proteção que a mesma lhes garante ao contraírem empréstimos hipotecários ou se tiverem dificuldades de reembolso", adverte a Comissão.

Além disso, acrescenta, "a impossibilidade de os intermediários de crédito internacionalizarem as suas atividades priva os consumidores na Croácia, Chipre, Portugal e Espanha de ofertas de crédito potencialmente melhores de mutuantes de outros países, o que constitui um entrave à concorrência e conduz a uma escolha mais reduzida e a preços mais elevados".