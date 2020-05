Portugal emite até 1.250 ME em dívida na quarta-feira

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 13 de maio pelas 10:30 horas dois leilões das OT (Obrigações do Tesouro) com maturidade em 15 de outubro de 2025 e 18 de outubro de 2030, com um montante indicativo global entre EUR 1.000 milhões e EUR 1.250 milhões", pode ler-se no comunicado divulgado pela entidade presidida por Cristina Casalinho.

No anterior leilão com maturidades semelhantes, em 22 de abril, o IGCP foi aos mercados arrecadar 1.016 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a seis e 10 anos, a juros mais altos face aos anteriores leilões comparáveis de 11 de março, foi anunciado.

Segundo a página do IGCP, agência que gere a dívida pública, na agência Bloomberg, foram colocados 418 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) com maturidade em 21 de julho de 2026 (cerca de seis anos) à taxa de juro de 0,843%, superior à taxa de juro de 0,059% verificada no anterior leilão comparável de 11 de março.

Com maturidade em 15 de fevereiro de 2030 (cerca de 10 anos), Portugal colocou em 22 de abril 598 milhões de euros à taxa de juro de 1,194%, superior à registada no anterior leilão comparável, em 11 de março, quando foram colocados 500 milhões de euros em OT a 10 anos à taxa de juro mínima de 0,426%.

Em 31 de março, o IGCP informou que iria reforçar em 250 milhões de euros cada leilão de médio e longo prazo em 2020, acelerando a execução dos financiamentos.

"No decorrer do ano, o IGCP irá aumentar o montante de emissão de Obrigações do Tesouro (OT), procedendo ao acréscimo de 250 milhões de euros por leilão, ao mesmo tempo que irá acelerar a execução do programa de financiamento de médio e longo prazo", de acordo com um documento que ajusta o programa em resposta ao acréscimo de financiamento necessário para 2020, causado pela pandemia da covid-19.

Em face da pandemia, "o IGCP atualizará o programa de financiamento sempre que tal se justifique em função dos desenvolvimentos", adiantou a agência, podendo também "introduzir ajustamentos às presentes linhas de atuação".