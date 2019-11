Portugal emite na quarta-feira até 1.000 milhões de euros em dívida a 10 anos

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 13 de novembro pelas 10:30 horas um leilão da OT com maturidade em 15 de junho de 2029", pode ler-se no comunicado enviado à imprensa pelo IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

De acordo com a instituição liderada por Cristina Casalinho, o leilão tem um montante indicativo entre 750 e 1.000 milhões de euros.

No último leilão de OT com maturidade de cerca de dez anos, realizado em 11 de setembro, foram colocados 600 milhões de euros com maturidade em 15 de junho de 2029 à taxa de juro de 0,264%, um novo mínimo de sempre, abaixo da registada em 10 de julho, de 0,510%, anterior mínimo histórico.

A procura das OT a 10 anos cifrou-se então em 1.263 milhões de euros, 2,1 vezes o montante colocado.

O custo da dívida emitida por Portugal entre janeiro e setembro fixou-se em 1,2%, um novo mínimo histórico, de acordo com o boletim mensal do IGCP.