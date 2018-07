Portugal emitiu 1.750 milhões de euros de dívida de curto prazo

Os bilhetes do tesouro a seis meses tiveram uma taxa de juro negativa em 0,339%. Compara com menos 0,351% do leilão de maio. Foram colocados 400 milhões de euros.



No prazo a um ano, foram emitidos 1.350 milhões de euros com taxa de -0,28%", que é praticamente igual aos -0,27, de maio.



Nas duas maturidades, a procura foi mais do dobro da oferta.