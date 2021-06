Portugal, Eslovénia e França lançam grupo de reflexão sobre economia

"A presidência portuguesa, em conjunto com as presidências eslovena e francesa, que sucedem a presidência portuguesa, acordaram a criação de um grupo de peritos de alto nível que irá dar continuidade à reflexão aqui iniciada", disse hoje João Leão no arranque da Cimeira da Recuperação, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

No início do evento que encerra a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, o ministro adiantou que o grupo de peritos, "que será formado nas próximas semanas, irá refletir sobre o legado da crise, das medidas necessárias para promover o crescimento potencial da economia europeia, e dos moldes em que a política económica da União Europeia poderá responder a este propósito".

"Até ao final do ano, pretendemos apresentar um trabalho realizado por este grupo de peritos", concluiu João Leão, vaticinando "uma recuperação da economia europeia robusta, sustentável e que não deixe ninguém para trás".